DGAP-Media / 2017-01-31 / 11:00 *ADLER Real Estate AG setzt auf strombetriebene Flächenheizung* *- *Energetische Sanierung eines Hochhauses in Berlin-Spandau - Austausch von Nachtstromspeicherheizungen - Positive Erfahrungen aus Pilotprojekt *Berlin, den 31.01.2017* - Die ADLER Real Estate AG setzt die energetische Sanierung ihres Wohnungsbestandes in Berlin konsequent fort. Saniert werden zunächst 93 Wohnungen in einem Hochhaus in Berlin-Spandau, das in den siebziger Jahren errichtet wurde und das ADLER mit Übernahme der Westgrund AG erworben hat. Die vorhandenen Nachtstromspeicherheizungen werden gegen die neuartige Heizungstechnologie "aelectra" ausgetauscht, eine strombetriebene Flächenheizung, die neben einer wesentlichen höheren Effizienz auch noch viele andere Vorteile mit sich bringt. Deshalb hat sie sich auch gegen die Alternativen Fernwärme und Kraft-Wärme-Kopplung durchgesetzt. "Wir haben uns intensiv mit den zur Verfügung stehenden Optionen auf dem Heizungsmarkt auseinandergesetzt", so Arndt Krienen, Vorstandsvorsitzender der ADLER Real Estate AG. "Am Ende fiel die Entscheidung für aelectra. Die Investitionskosten und der Sanierungsaufwand sind gegenüber Fernwärme und KWK deutlich geringer und wir können die Wohnungen sanieren, ohne dass wir auf einen Mieterwechsel warten müssen. Das System überzeugt zudem durch Wartungsfreiheit und einen merklichen Komfortgewinn für unsere Mieter. Alles in allem lässt sich die Sanierung auf diese Weise warmmietenneutral darstellen." Dass die Heizkostenersparnis nicht nur auf dem Papier steht, sondern im täglichen Betrieb erzielt werden kann, zeigen im Übrigen die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt, das ADLER bereits Mitte 2015 in dem betreffenden Hochhaus in Berlin-Spandau begonnen hatte. "Dabei haben wir überwiegend positive Rückmeldungen von unseren Mietern erhalten", fasst Krienen die Erfahrungen zusammen. "Der Einbau konnte in wenigen Tagen erledigt werden, die Wohnungen wirkten nach Einbau aufgeräumter, weil die klobigen Nachtspeicheröfen entfernt werden konnten und die Heizkosten sind erheblich zurückgegangen." "Unser Heizungssystem wird wie eine Tapete an die Decke geklebt, braucht beim Anheizen keine Vorlaufzeiten und vermittelt ein gleichmäßiges Wärmegefühl", erläutert Robert Karas, Geschäftsführer der Deutsche Energiesysteme GmbH und Anbieter der innovativen Heizung weitere Vorzüge des Systems. "Unser Produkt lässt sich mit Photovoltaik und intelligenten Stromspeichern bestens kombinieren. Ein Betrieb mit preisattraktiven zeit- und lastvariablen Stromtarifen ist möglich. Die Einsparungen beim Energieverbrauch belaufen sich auf rund 40 Prozent gegenüber Nachtstrom-speicherheizungen. Zudem erstellen wir betriebswirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle, mit denen Immobilienunternehmen zu Wärmeversorgern werden. Am Ende gewinnen sowohl der Vermieter, der Mieter als auch die Umwelt durch eine Sanierung mit aelectra", so Karas. Bei Bedarf bietet die Deutsche Energiesysteme GmbH neben der Flächenheizung auch weitere Bausteine für eine energieeffiziente Wärmeerzeugung an, etwa vollständige Contracting- und Leasinglösungen. *Ihre Kontakte für Rückfragen:* Dr. Rolf-Dieter Grass ADLER Real Estate AG Telefon: +49 30 2000 91 429 mailto: r.grass@adler-ag.com [1] *Über die ADLER Real Estate AG* Die ADLER Real Estate AG gehört zu den führenden Immobilienunternehmen in Deutschland. In den letzten Jahren ist das Unternehmen durch Akquisitionen rasch gewachsen. ADLER hält rund 50.000 Wohneinheiten, die vornehmlich im Norden und Westen Deutschlands liegen und Mietern mit mittlerem bis niedrigem Einkommen ein bezahlbares Zuhause bieten. Dieser Bestand soll überwiegend auf Dauer gehalten und bewirtschaftet werden. Dazu unterhält ADLER ein professionelles Asset Management und eigene Property Management Gesellschaften, die bis zum Jahr 2017 das gesamte Portfolio verwalten sollen. Da konzerneigene Gesellschaften auch das Facility Management an vielen Standorten übernehmen, entwickelt sich ADLER zu einem integrierten Immobilienkonzern, der seinen Mietern alle wohnungsnahen Dienstleistungen aus einer Hand anbieten kann. ADLER ist über ein Konzernunternehmen zudem im Markt für Privatisierungen, also im Markt für die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum vertreten. *Über die aelectra* Die aelectra ist eine eingetragene Marke der DEnS Deutsche Energie Systeme GmbH. Das Berliner Unternehmen entwickelt im Rahmen der Energiewende im Gebäude innovative Lösungen zum Heizen mit Strom. Das aelectra-Flächenheizungssystem ist nicht nur als Substitut für überkommene Nachtspeicherheizungen, sondern auch als Systemkomponente für die Eigenstromnutzung in Einfamilienhäusern im Systemverbund mit dezentralen e-Speichern und pv-Anlagen konzipiert. *Ihre Kontakte für Rückfragen:* Sascha Burucker aelectra E-Mail: sascha.burucker@aelectra.de Telefon:+49 30 34 64 924 66 Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADLER Real Estate AG Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0 Fax: +49 (0)40 - 29 8130-99 E-Mail: info@adler-ag.com Internet: www.adler-ag.com ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02 WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0 Indizes: SDAX, GPR General Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 540243 2017-01-31 1: mailto:mailto:%20r.grass@adler-ag.com

