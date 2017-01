Liebe Trader,

Enagas S.A. ist im Bereich Energieversorgung tätig und einer der größten Gastransporteure Spaniens. Das Leistungsspektrum umfasst die Übertragung, Verteilung, Speicherung und den Transport von Erdgas - doch technisch ist es beim dem Wertpapier leider nicht zum Besten bestellt. Denn nach einer mehrjährigen Aufwärtsphase von 12,51 Euro bis auf ein Verlaufshoch von 28,67 Euro bis April 2015 schlug der Trend in eine abwärts gerichtete Gegenbewegung um und brachte Verluste auf ein Jahrestief von 22,58 Euro gegen Ende 2016 hervor. Nach einem kleineren Pullback zur Oberseite setzten sich die Kursnotierungen zu Beginn dieses Jahres wieder deutlich gen Süden ab und drohen nun unter die jüngsten Tiefs zu rutschen. Damit droht die Aktie nun unmittelbar unter das 38,2 % Fibonacci-Retracement nachzugeben und somit den intakten Abwärtstrendkanal weiter fortzusetzen.

Short-Chance:

Sobald also das Wertpapier von Enagas S.A. nachhaltig und mindestens per Tageschlusskurs unter 22,58 Euro rutscht, sind weitere Abgaben zunächst auf das Niveau von 20,72 Euro zu favorisieren. Darunter dürfte es über lang oder kurz weiter zum 61,8 % Fibonacci-Retracement bei aktuell 18,75 Euro weiter abwärts gehen und macht ein Short-Investment auf Sicht der nächsten Wochen durchaus attraktiv. Eine entsprechende Verlustabsicherung sollte vorerst noch knapp oberhalb von 23,20 angesetzt werden. Erst darüber steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis um 25,23 Euro merklich an. Ein wahrer Befreiungsschlag kann aber erst oberhalb rund 26,95 Euro gelingen.

Einstieg per Market-Sell-Order: 22,58 Euro

Kursziel: 20,72 / 20,00 / 18,75 Euro

Stopp: > 23,20 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,82 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



EnaGas S.A., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 22,58 Euro; 11:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

