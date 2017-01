comdirect: Anleger zeigen sich mehr als zufrieden

Obwohl die Deutschen aufgrund ihrer Erfahrungen rund um die T-Aktie, die Dotcom-Blase oder die Finanzkrise weiterhin Aktienmuffel bleiben, kann sich die Commerzbank-Tochter comdirect (WKN: 542800 / ISIN: DE0005428007) über gute Geschäfte freuen.

Die comdirect Gruppe hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Vorsteuerergebnis in Höhe von 120,7 Mio. Euro abgeschlossen und liegt damit deutlich über dem hohen Wert des Vorjahres (90,6 Mio. Euro). Mit einem Anstieg der Kundenzahl in beiden Geschäftsfeldern (B2C und B2B) sowie der deutlichen Steigerung des Kundenvermögens hat comdirect ihre Position als eine der führenden Direktbanken in Deutschland weiter gefestigt, heißt es von Unternehmensseite.

