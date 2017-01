Original-Research: co.don AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu co.don AG

Unternehmen: co.don AG ISIN: DE000A1K0227 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 31.01.2017 Kursziel: EUR 4,20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 02.09.2016 (Rating Buy) Analyst: Peter Hasler, Susanne Hasler

Kapitalerhöhung im Verhältnis 11:1

Mit der geplanten Kapitalerhöhung im Verhältnis 11:1 geht co.don zwei Themen an: (1) bietet das Management seinen Aktionären nach unserer Einschätzung eine attraktive Beteiligungschance, und (2) verbessert sich die Kapitalbasis, was Spielraum für die europäische Ausrichtung nach dem Erhalt der EU-Zulassung gibt. Nach der deutlichen Outperformance der Aktie (+33,1%) gegenüber dem DAX (19,8%) in den vergangenen zwölf Monaten bestätigen wir unser Buy-Rating und sehen ein um die Kapitalerhöhung adjustiertes Kursziel von EUR 4,20 je Aktie.

