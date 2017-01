Dow Jones - Herber Rückschlag für die Käufer

Bastian Galuschka,

Die am Freitag eigentlich trendbestätigende flache Konsolidierung im Dow Jones Industrial Average® wurde am Montag massiv gekontert. Mit einem Gap down eröffnete der Index und fiel anschließend durch sämtliche kurzfristigen Unterstützungen. Der negative Trend setzt sich auch heute fort.

Unterhalb des Zwischentiefs bei 19.870 Punkten dürfte die Abwärtsdynamik zunehmen. Die nächste wichtige Unterstützungszone befindet sich dann erst wieder bei 19.830 Punkten. Von dort aus bestehen gute Chancen für einen temporären Rücklauf. Sollte diese Zone allerdings nicht halten, dürfte der jüngste Aufwärtsimpuls komplett abverkauft werden. In diesem Fall lauten die nächsten Abwärtsziele 19.750 und 19.675 Punkte. Solange das zum Wochenstart gerissene Gap zur Unterseite offen bleibt, ist dies ein klares Zeichen von Schwäche. Manöver auf der Long-Seite sollten demnach nur nach klaren Umkehrkerzen im Chart durchgeführt werden. Dow Jones Industrial Average® Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.01.2017 - 31.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

