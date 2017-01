Tagesausblick für 1.2.: DAX zurück in Seitwärtsrange. Facebook, Fed und Siemens im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der Start ins Börsenjahr 2017 verlief mehrheitlich freundlich. Die deutschen Aktienbarometer DAX®, MDAX®, TecDAX® konnten im ersten Monat des Jahres zwischen 1,7 und 2,9 Prozent und der Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index sogar um 3,4 Prozent zulegen. Die US-Barometer konnten sich um über ein Prozent verbessern. Zu den Top-Performern zählten allerdings Aktienbarometer aus Schwellenländern. So stieg beispielsweise der Hang Seng China Enterprises Index um 4,4 Prozent. Wie in einem Beitrag auf finanzen.net zu lesen ist, wird die Aktienkursentwicklung im Januar durchaus von vielen Investoren beobachtet.

Investoren sollten allerdings beachten, dass historische Betrachtungen kein sicheres Indiz für künftige Entwicklungen sind. Schließlich zeigen die Indizes am letzten Handelstag des Monats deutliche Abschläge. Der DAX® sackt zurück in die Seitwärtsrange 11.530/11.630 Punkte und der Euro/Dollar-Kurs legte überraschend stark auf knapp 1.08 Dollar zu.

Morgen stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus China, Europa und den USA zur Veröffentlichung an. Zudem werden unter anderem Facebook und Siemens Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden. Am Abend folgt die Zinsentscheidung der US-Notenbank.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem Facebook, Roche, Siemens und Wacker Chemie Zahlen für das zurückliegende Geschäftsquartal vorlegen.

Morgen werden in Detroit Daten zum US-Autoabsatz veröffentlicht. Im Jahr 2016 verbuchte der US-Markt mit 17,5 Mio. verkauften Neuwagen einen Absatzrekord. Bei den deutschen Herstellern zeigte sich allerdings ein gemischtes Bild. So ging bei BMW der US-Absatz um knapp zehn Prozent zurück. Daimler konnte auf Jahressicht zwar ähnlich viele Fahrzeuge verkaufen wie im Vorjahr. Im Dezember ging der Pkw-Verkauf jedoch um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Bei VW deutet sich ein konträres Bild. Im Gesamtjahr mussten die Wolfsburger bei der Kernmarke Einbußen hinnehmen. Im Dezember legte der Pkw-Verkauf den zweiten Monat in Folge kräftig zu. Die Januar-Daten bergen somit große Spannung.

Charttechnische Signale

adidas - nimmt Kurs auf starke Unterstützungsmarke bei EUR 145. Swingtrade?

BMW - neues Jahrestief. MACD short

United Internet - Bodenbildung bei EUR 38,70. Slow Stochastic dreht nach oben

Wichtige Termine

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Januar

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Januar detailliertes Ergebnis

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Januar

USA - Abschlusstag der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed); Zinsentscheid (20:00)

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 11.600/11.630/11.880/12.000/12.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.450/11.530 Punkte.

Der DAX® zeigte sich bereits am Vormittag recht labil. Am Nachmittag knickte der Markt allerdings deutlich ein und testet nun die untere Begrenzung des Seitwärtstrends 11.530/11.630 Punkte.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 03.02.2016 - 31.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2012 - 31.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

