PubMatic, ein Unternehmen für Automatisierungslösungen für eine offene digitale Medienindustrie, hat heute die Ernennung von Emma Newman, vormals Vice President für internationales Marketing, zur Rolle des Country Manager für Großbritannien (United Kingdom, UK) bekannt gegeben. In ihrer neuen Rolle ist Newman für das Wachstum von PubMatics einzigartiger Marktstrategie und dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass unsere Kunden (sowohl Angebot als auch Nachfrage) kontinuierlich von unserer transparenten und kundenorientierten Marktstrategie profitieren. Darüber hinaus wird Emma Newman PubMatic helfen, neue Premium-Publisher-Beziehungen mit einem besonderen Fokus auf Wachstum und Monetisierung von mobilem und Video-Inventar zu entwickeln und Anzeige-Entscheidungs-Tools wie Header-Bidding und Wrapper-Tags zu steuern. Sie wird im Londoner Büro der Firma bleiben und Bill Swanson, PubMatics Vice President für EMEA, unterstellt sein.

Großbritannien bleibt ein wichtiger Markt für PubMatic als eines der fortschrittlichsten Länder in Bezug auf die Einführung programmatischer Anzeigen weltweit gesehen. Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht erwartete eMarketer von Werbetreibenden, im Jahr 2016 gut 2,67 Milliarden Pfund Sterling für den programmatischen Handel auszugeben, und geht davon aus, dass der programmatische Ansatz bis Ende 2017 mehr als drei Viertel der gesamten britischen digitalen Werbeausgaben ausmachen wird.

"Ich könnte nicht glücklicher darüber sein, dass Emma Newman das britische Geschäft übersieht; der programmatische Ansatz wächst und entwickelt sich weiter und Großbritannien steht an der Spitze dieser Entwicklung. Emma Newman hat sich als große Führerin bewährt und ich bin sicher, dass sie den Maßstab beim UK-Team auch weiterhin erhöhen wird", sagte Bill Swanson. "Emma Newman erwies sich als beständig und reaktionsschnell und handelte völlig im Einklang mit den Bedürfnissen von Kunden und Partnern, als sie das internationale Marketing für PubMatic leitete. Wir sind begeistert, dass sie diese Fähigkeiten sowie ihr tiefgreifendes Wissen über unsere Produkte und die bestehenden Beziehungen mit Kunden in ihrer neuen Rolle als Country Manager mit einbringen wird."

Emma Newman trat PubMatic im Jahr 2014 als Senior Director für internationales Marketing bei und wurde innerhalb eines Jahres nach Beitritt zum Unternehmen zur Rolle des Vice President für internationales Marketing befördert. Vor PubMatic hatte Emma Newman Rollen in den Bereichen Marketing und Geschäftsbetrieb bei iHeartMedia (Clear Channel UK), AOL und Microsoft inne.

"Die Leitung von PubMatics britischem Team, während wir mit unseren Kunden und Partnern arbeiten, damit sie die Möglichkeiten ausnutzen, die die weitere Entwicklung des programmatischen Ansatzes bietet, ist eine absolute Ehre", sagte Emma Newman zu ihrer Ernennung. "Beim Wechsel zur nächsten Phase des Sektors Arbeiten mit unseren Publishern, um ihnen zu helfen, die Kontrolle über ihre Anzeige-Entscheidungen zu behalten, und Unterstützen unserer Werbepartner, während sich die Markenausgaben weiterhin zum programmatischen Ansatz hin verschieben bin ich begeistert, Teil eines solch engagierten und talentierten Teams zu sein, das wirklich die besten Interessen unserer Kunden und Partner verfolgt."

Über PubMatic

PubMatic ist das Unternehmen für Automatisierungslösungen für eine offene digitale Medienbranche. Mit der führenden Omnichannel-Plattform für die Umsatzautomatisierung für Publisher und mit firmenweiten programmatischen Tools für Medieneinkäufer ermöglicht es der am Publisher orientierte Ansatz von PubMatic Werbekunden, in großem Maßstab auf Premium-Inventar zuzugreifen. PubMatic verarbeitet pro Monat fast eine Billion Anzeigenaufrufe. Das Unternehmen hat eine internationale Infrastruktur geschaffen, über die sinnvolle Verbindungen zwischen Verbrauchern, Inhalten und Marken aktiviert werden können. Seit 2006 befördert der Fokus von PubMatic auf Innovationen bei Daten und Technologien das Wachstum der programmatischen Branche insgesamt. PubMatic hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Redwood City in den USA und verfügt weltweit über elf Niederlassungen und sechs Datenzentren.

