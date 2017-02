Vita 34 AG steigert 2016 den Umsatz um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Vita 34 AG steigert 2016 den Umsatz um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Leipzig, 01. Februar 2017 - Die Vita 34 AG (WKN A0BL84), Pionier für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe und Spezialist für Kryokonservierung, erhöht im Geschäftsjahr 2016 den Umsatz im Vorjahresvergleich. Die erwartete EBITDA-Marge übertrifft die Prognose für das Geschäftsjahr 2016.

Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen stiegen die Umsatzerlöse 2016 auf 16,2 Mio. Euro von 14,2 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2015. Das entspricht einem Umsatzwachstum von rund 14 Prozent. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die gewachsene Zahl der neu eingelagerten Stammzelldepots aus Nabelschnurblut und -gewebe durch die in 2015 erfolgten Akquisitionen und geographische Expansion zurückzuführen.

"Wir haben die Integration der in 2015 akquirierten Gesellschaften größtenteils abgeschlossen und im Geschäftsjahr 2016 entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt.", kommentiert Dr. André Gerth, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG. "Der Schlüssel der positiven Geschäftsentwicklung liegt in der konsequenten Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Mit der Übernahme der dänischen Gesellschaft Stemcare ist uns der Eintritt in den skandinavischen Markt gelungen. Zudem haben wir durch den Ausbau der Kooperationen mit Partnern in weiteren Ländern sowie der Produkteinführung von Vita Meins&Deins wichtige Meilensteine im Geschäftsjahr 2016 erreicht."

Das erwartete Ergebnis liegt auf Basis der vorläufigen ungeprüften Zahlen im oberen Bereich der Prognose oder leicht darüber.

Der vollständige Geschäftsbericht 2016 wird ab dem 30. März 2017 auf der Unternehmenswebsite unter www.vita34group.de im Bereich "Investor Relations" zum Download verfügbar sein.

Unternehmensprofil

Vita 34 wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank in Europa gegründet und bietet als Komplettanbieter die Entnahmelogistik, Aufbereitung und Einlagerung von Nabelschnurblut und -gewebe an. Grundlage für die erfolgreiche Arbeit ist eine hervorragende Position im technologischen Segment der Kryokonservierung. Dabei werden Zellen und Gewebe bei Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten und können bei Bedarf im Rahmen einer medizinischen Therapie eingesetzt werden. Mehr als 150.000 Kunden nutzen bereits dieses Angebot und haben mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 vorgesorgt.

