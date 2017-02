Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-01 / 07:00 *Asahi Kasei eröffnet Technologiezentrum für technische Kunststoffe in Europa* *Düsseldorf, 01. Februar 2017 - *Asahi Kasei Corporation, ein führender japanischer Hersteller von Faserprodukten, Chemikalien und elektronischen Materialen, wird am 06. Februar 2017 ein Technologiezentrum für technische Kunststoffe in Europa eröffnen. Damit möchte das Unternehmen sein Geschäft im automobilnahen Bereich weiter ausbauen. Das Technologiezentrum ermöglicht der Asahi Kasei Europe GmbH, die Entwicklung technischer Kunststoff-Compounds voranzutreiben sowie individuelle Lösungen für die Kunden aus der Automobilindustrie anzubieten. Das neue Technologiezentrum ist in den Räumlichkeiten der Asahi Kasei Spandex Europe GmbH in Dormagen ansässig. Asahi Kasei Europe mit Hauptsitz in Düsseldorf ist seit April 2016 Stützpunkt für sämtliche europäische Tätigkeiten des Geschäftsbereichs Materials von Asahi Kasei. Das strategische Ziel der Europazentrale ist es, das Geschäft von Asahi Kasei im automobilnahen Bereich in Europa auszubauen. Das neue Technologiezentrum für technische Kunststoffe wird den europäischen Kunden technische Betreuung auf höchstem Niveau bieten sowie neue Produktklassen und Anwendungen entwickeln, die sich stark an den Marktanforderungen für Automobilteile, elektrische und elektronische Ausstattung, Büroausstattung und Industrieprodukte orientieren. Als Anbieter qualitativ hochwertiger Produkte und technischer Betreuung wird das neue Technologiezentrum Asahi Kasei Europe dabei unterstützen, einen Beitrag zur Entwicklung der europäischen Automobilindustrie und der lokalen Gemeinschaft zu leisten. _Profil des Technologiezentrums für technische Kunststoffe von Asahi Kasei Europe:_ Standort: Dormagen, Deutschland (in den Räumlichkeiten der Asahi Kasei Spandex Europe GmbH) Leistungsbereiche: Technische Betreuung von Kunden in Europa, Anwendungsentwicklung, Entwicklung neuer Produktklassen, die den Anforderungen europäischer Märkte entsprechen _Überblick über die Asahi Kasei Europe GmbH:_ Standort: Düsseldorf, Deutschland Stammkapital: EUR 1 Million Gesellschafter: Asahi Kasei Corp. (100%) Geschäftsbereich: Vertrieb und Marketing von Chemikalien, Polymeren, Faserstoffen und elektronischen Geräten Gründung: 01. April 2016 *Über Asahi Kasei:* Asahi Kasei ist einer der führenden Hersteller von Faserprodukten, Chemikalien und elektronischen Materialen in Japan. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete das Unternehmen einen konsolidierten Jahresumsatz von 17,2 Mrd. US$, davon alleine US$ 1,2 Mrd. im Bereich Faserproduktion. Asahi Kasei beliefert Märkte auf der ganzen Welt mit seinen innovativen Technologien und einzigartigen Fasermaterialien. Asahi Kasei greift bei deren Entwicklung auf 90 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Garn, Spinnfasern und Stoffen zurück. Zusammen mit Asahi Kasei Europe betreibt die Asahi Kasei Gruppe 16 Standorte in Europa, jeweils acht im Werkstoffsektor und im Gesundheitswesen. *Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:* Asahi Kasei Europe GmbH Sarah Collisi Telefon: +49 (0)211 8822 030 E-Mail: akeu@om.asahi-kasei.co.jp Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Asahi Kasei Corporation Schlagwort(e): Unternehmen 2017-02-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 540595 2017-02-01

