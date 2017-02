ACX (VB +0,4%) Bet-at-home ersetzt Braas Monier im SDAX ab dem 03. Februar BASBASF-Tochter Wintershall will sich weiterhin an der Erweiterung der Ostsee-Pipeline Nord Stream beteiligen, FAZ, S. 19 DBKDeutsche Bank befürchtet weiter Milliardenstrafe in Russland-Affäre, FAZ, S. 22 MLPMLP gewinnt mehr als 50 000 Interessenten über das Web, Interview mit Vorstandsvorsitzenden, BöZ, S. 5 SIE (VB +3,2%) Siemens - Q1 Umsatz 19,1 Mrd (Prog 19,6) , Nettogewinn 1,9 Mrd (Prog 1,37) , hebt Prog für EPS auf 7,20-7,70 (bisher 6,80-7,20) V3VVita 34 AG steigert 2016 den Umsatz um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr WAF (VB -0,8%) Siltronic Vorläufiger Umsatz 2016 liegt mit 933 Mio Euro auf Vorjahresniveau , EBITDA verbessert sich auf 146 Mio WCH (VB +1,2%) Wacker Chemie hat nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...