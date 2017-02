Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für CRH von 34 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Erstmals seit der Finanzkrise dürfte in diesem Jahr für die Zementhersteller weltweit ein einheitlicher Aufschwung beginnen, schrieb Analyst John Fraser-Andrews in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Der CRH-Konzern sei am besten positioniert, um von einem Aufschwung in den USA und einer Erholung der Volumina in Europa zu profitieren. Der Konzern habe zudem wieder genügend Feuerkraft für weitere wertschöpfende Übernahmen ab dem nächsten Jahr./tav/tih

ISIN: IE0001827041