Neues Medienangebot für junges und urbanes Publikum / Nach Polen, Serbien und Slowakei startet NOIZZ am 1. Februar in Deutschland



Am Mittwoch, 1. Februar 2017, bringen BILD und Ringier Axel Springer Media ein neues digitales Medienangebot auf den deutschen Markt. NOIZZ berichtet zeitgemäß, persönlich und überraschend über alles, was die urbane und digital vernetzte Zielgruppe bewegt: Von Mode und Lifestyle über Street-Art und Hip-Hop bis hin zu Politik und Gesellschaft. Dabei spricht NOIZZ das Publikum dort an, wo sich die Nutzer aufhalten: auf dem Smartphone und Social Media, mit Texten, Bildern und Videos.



NOIZZ startet in Deutschland als Kooperation von BILD und Ringier Axel Springer Media. Bereits seit November 2015 ist NOIZZ erfolgreich in Polen und seit 2016 auch in Serbien und der Slowakei auf dem Markt und erreicht dort mittlerweile 7,5 Millionen Nutzer pro Monat.



Die redaktionelle Leitung liegt bei Manuel Lorenz aus dem Team Neue Plattformen bei BILD. Unterstützt wird die Redaktion durch Journalistenschüler der Axel Springer Akademie. Ergänzt wird das redaktionelle Angebot außerdem durch Gastbeiträge von Bloggern und Influencern.



Stefan Betzold, Managing Director BILD Digital: "NOIZZ richtet sich an eine Generation, die sich über den Lifestyle definiert: vernetzt, urban, laut und immer auf der Suche nach Neuem."



Jovan Protic, Digital Publishing Director Ringier Axel Springer Media AG: "Durch die Zusammenarbeit mit BILD können wir die Erfolgsgeschichte von NOIZZ fortsetzen und das Angebot sukzessive zu einer europäischen Medienmarke ausbauen."



Media Impact wird die Vermarktung von NOIZZ in Deutschland übernehmen und schwerpunktmäßig native Kampagnen und reichweitenstarke Influencer-Konzepte anbieten.



Über die Ringier Axel Springer Media AG



Die Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und der deutschen Axel Springer SE gegründet und bündelt die Aktivitäten beider Anteilseigner in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien und der Slowakei mit einem breiten Medienangebot vertreten, zu dem mehr als 160 digitale und gedruckte Angebote gehören. Der Sitz des Unternehmens ist in Zürich, und es beschäftigt insgesamt rund 3.000 Mitarbeiter.



