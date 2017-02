NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Spielwarenverbund Vedes hat dank Übernahmen seine Gewinnerwartungen für das vergangene Geschäftsjahr übertroffen. Das Konzerngewinn vor Steuern (EBT) lag 2016 bei 1,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg bekanntgab. Zunächst hatte die Verbundgruppe mit rund 1 Million Euro gerechnet. "Das bedeutet für uns, dass wir den Integrationsprozess sehr erfolgreich abgeschlossen haben", sagte Vorstandschef Thomas Märtz. Vedes hatte in den vergangenen Jahren die Konkurrenten Hoffmann Spielwaren und Dienstleistungen des Spielwarengeschäfts der EK/servicegroup übernommen.

Ihren Einzelhandelsumsatz in Deutschland steigerte die Vedes-Gruppe im vergangenen Jahr um 5,1 Prozent auf 556 Millionen Euro, in Europa wuchs er um 4,8 Prozent auf 636 Millionen Euro. Im Großhandelsgeschäft fiel der Umsatz indes um 2,6 Prozent auf 121 Millionen Euro. "Wir haben uns von einem großen Kunden vertragsbedingt verabschiedet", sagte Vedes-Vorstand Achim Weniger./sor/DP/stb

