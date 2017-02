FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekalienhändler Brenntag baut das US-Geschäft erneut mit einer Übernahme aus. Das Unternehmen kauft die Petra Industries mit Sitz in Fairmont City für eine nicht genannte Summe. Das US-Unternehmen bietet Mischungs- und Verpackungs- sowie Terminaldienstleistungen für flüssige und trockene Produkte in der Region Mittlerer Süden an. Petra Industries erzielte 2016 einen Umsatz von 12 Millionen US-Dollar, so die Brenntag AG am Mittwoch.

Mit der Akquisition stärke Brenntag in der Region das Geschäft mit Mischungen und Formulierungen - insbesondere mit Flüssig- und Trockenmischungen für das Lebensmittel-Segment -, einem Schwerpunkt der Wachstumsstrategie des Unternehmens.

February 01, 2017

