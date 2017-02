Baden-Baden (ots) -



Seit gestern sind die Kandidaten der elften Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in Deutschland zurück - mit im Gepäck sind auch die Miniatur-Ausgaben der Dschungelcamper. Bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, können die kultigen Holzpuppen von Terenzi, Lohfink & Co. nun exklusiv ersteigert werden.



Nach ihrer langen Reise von Australien warten die zwölf individuell gestalteten Figuren auf www.unitedcharity.de/specials/Dschungelcamp noch bis 15. Februar auf die Gebote ihrer potenziellen neuen Besitzer. Während der Show leisteten die Puppen, darunter die von Dschungelkönig Marc Terenzi, Gina-Lisa Lohfink und Thomas Häßler, den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich im Baumhausstudio Gesellschaft.



Die Auktionserlöse kommen komplett der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. zugute. Die Stiftung leitet diese an ausgewählte Kinderhilfsprojekte weiter und unterstützt zudem 14 RTL-Kinderhäuser, in denen Schüler u.a. zum Thema gesunde Ernährung, Hausaufgabenhilfe und liebevolle Betreuung unterrichtet werden.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6,3 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



