Hamburg (ots) - Das Porsche Team Deutschland wird die schwierige Fed Cup Auswärtspartie gegen die USA in Hawaii mit Laura Siegemund, Andrea Petkovic, Julia Görges und Carina Witthöft bestreiten. Teamchefin Barbara Rittner setzt damit für die Erstrundenbegegnung der Weltgruppe auf eine Mischung aus Routiniers mit viel Erfahrung und Spielerinnen, die in Lahaina auf der Insel Maui ihr Debüt im Fed Cup feiern.



"Laura hat sich diese Nominierung mit ihren sensationellen Leistungen der letzten Monate mehr als verdient. Auch Carina soll nun die Chance bekommen, in den Fed Cup hinein zu schnuppern und zu lernen", begründet Barbara Rittner ihre Entscheidung für die Debütantinnen Laura Siegemund und Carina Witthöft. "Beide haben sich riesig gefreut, dass sie in Hawaii mit von der Partie sind."



Ihnen zur Seite stehen mit Andrea Petkovic und Julia Görges zwei Spielerinnen mit der Erfahrung von insgesamt 27 Fed Cup Begegnungen. "Diese beiden sind für mich ganz außergewöhnliche Fed Cup Spielerinnen, die immer mit vollem Herzen dabei sind. Andrea hat in der Vergangenheit immer konstant ihre Leistungen im Fed Cup abgerufen und uns zuletzt in Rumänien mit ihrem unglaublich hart erkämpften Sieg gegen Monica Niculescu den entscheidenden dritten Punkt zum Klassenerhalt gesichert. Auch Jule ist seit Jahren eine zuverlässige Größe im Team und hat schon viele wichtige Matches im Einzel wie im Doppel gewonnen", sagt Barbara Rittner.



Auf zwei Spielerinnen muss Barbara Rittner in Hawaii hingegen verzichten: Angelique Kerber und Mona Barthel. "Die Absage von Angie macht mich zwar traurig, aber ich kann ihre Entscheidung verstehen. Die körperlichen Belastungen einer solchen Reise sind extrem, zumal sie ihre nächsten Turniere in Dubai, Doha und dann mit Indian Wells und Miami wieder in den USA spielt. Mit der Wahl ihres Austragungsortes haben die Amerikanerinnen insofern leider ihr Ziel erreicht", so die Teamchefin. "Auch Mona hätte ich sehr gerne nach Hawaii mitgenommen, aber vor dem Hintergrund ihrer Krankheitsgeschichte sind die Strapazen einer zweiten großen Reise innerhalb eines so kurzen Zeitraums einfach zu groß."



Alle Matches der Fed Cup Erstrundenbegegnung Deutschland gegen die USA sind beim Streaming-Dienst DAZN zu sehen.



