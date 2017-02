Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo angesichts im Raume stehender Steuerreformen in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der britische Getränkehersteller dürfte Belastungen durch neu angepasste US-Importzölle gut abfedern können, weil er in den USA viel produziere, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Branchenstudie vom Mittwoch./ajx/tav

ISIN: GB0002374006