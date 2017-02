DAX - Kurseinbruch am Nachmittag

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

Der DAX® kannte gestern Nachmittag nach dem Unterschreiten des Vortagestiefs kein Halten mehr und marschierte direkt auf die Horizontalunterstützung im Bereich 11.535 Punkte. Nach den guten nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen von Apple ist die Stimmung heute Vormittag wieder etwas besser, aber noch nicht gut. Der Index eröffnet mit einem verhältnismäßig großem Aufwärtsgap und hält sich bislang oberhalb von 11.600.

Die Wahrscheinlichkeit, dass das heutige Eröffnungsgap in den kommenden Handelstagen wieder geschlossen werden wird ist vergleichsweise hoch, so lange der Abwärtstrend im Stundenchart nicht auf Stundenschlusskursbasis zurückerobert werden kann. Kurzfristig ist also eine Ausweitung der Erholung in den Bereich 11.650/80 Punkte denkbar, neue prozyklisch bullische Impulse entstehen aber erst nördlich von 11.725 Punkten. Bis dahin dominieren aktuell die Chancen für weitere Abgaben in den Bereich 11.400 bis 11.500 Punkte, potenziell deutlich tiefer. Am Abend steht mit dem Zinsentscheid der FOMC ein wichtiges Event auf dem Kalender. Darüber hinaus steht natürlich - wie jeden Tag aktuell - Donald Trump im Fokus. Aus rein charttechnischer Sicht wären Erholungen Richtung 11.650/80 Punkte Verkaufsgelegenheiten mit enger Absicherung oberhalb von 11.730 Punkten.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.01. bis 01.02.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

