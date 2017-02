Köln (ots) -



Das Kulturradio WDR 3 macht das Theater Gütersloh in 2017 zum Hotspot herausragender Jazz- und Musikkulturen-Konzerte. Drei Tage lang, vom 2. bis 4. Februar, bringt das WDR 3 Jazzfest Künstler aus NRW, Europa und den USA nach Ostwestfalen-Lippe.



Herzstück des Festivals ist die Verleihung der WDR Jazzpreise am Freitag, 3. Februar - erstmals mit der neuen Kategorie "Musikkulturen". Alle Preisträger werden an diesem Abend live zu erleben sein. Die WDR Big Band spielt die Gewinner-Komposition von Jens Böckamp. Moderator Götz Alsmann präsentiert den Abend ab 20 Uhr.



Die Konzerte des WDR 3 Jazzfests zeigen, wie Jazz im Jahr 2017 klingt: Michael Wollny, Florian Weber und Pablo Held, drei der versiertesten Pianisten, die in den letzten Jahren international für Furore gesorgt haben, stellen in Gütersloh ihre aktuellen Projekte vor. Held, WDR Jazzpreisträger 2011, kommt mit seinem mehrfach ausgezeichneten Trio und trifft erneut auf den US-amerikanischen Gitarristen John Scofield. Eine Wiederaufnahme des fulminanten Konzertes beim WDR 3 Jazzfest 2014 in Dortmund und ein amerikanisch-europäisches Gipfeltreffen auf höchstem Niveau.



Auf der Bühne des Theaters Gütersloh werden mit der WDR Big Band und der NDR Bigband zwei der weltbesten Jazzorchester zu Gast sein. Die NDR Bigband trifft am Donnerstag, 2. Februar auf den Saxofonisten Niels Klein, der schon 2011 den WDR Jazzpreis für seine wegweisenden Kompositionen erhielt. WDR 3 sendet das Konzert live am Donnerstag, 2. Februar von 20.04 - 22.30 Uhr.



Restkarten gibt es an allen VVK-Stellen und im Webshop www.theater-gt.de. Der Abo-Verkauf läuft über Gütersloh Marketing: Telefon 05241 / 211 36 36 oder per E-Mail unter tickets@guetersloh-marketing.de.



WDR 3 Radio-Tipps: Die Sendung WDR 3 Jazz & World (montags - freitags, 22 - 24 Uhr) bietet im Januar eine ausführliche Vorschau auf das WDR 3 Jazzfest. Die Konzerte des WDR 3 Jazzfests werden im WDR 3 Konzert live am Donnerstag, 2. Februar und in der WDR 3 Jazznacht am Samstag, 4. Februar, jeweils ab 20.04 Uhr ausgestrahlt. Zusätzlich überträgt ARTE Concert die Konzerte als Live-Stream aus Gütersloh.



Informationen zu den Preisträgern des WDR Jazzpreises und das komplette Programm des WDR 3 Jazzfests vom 2. bis 4. Februar 2017 in Gütersloh gibt es auf www.wdr3.de und am WDR 3-Hörertelefon 0221 56789 333.



