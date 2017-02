Liebe Trader,

in der Analyse vom 24. Januar 2017: "Texas Instruments Inc. - Aktie steigt auf frische Jahreshochs" wurde ein Ausbruch mit einem anschließenden Kursanstieg bis in den Bereich von grob 80,00 US-Dollar in der Texas Instruments-Aktie favorisiert und auch nahezu vollständig umgesetzt. Nach einem Verlaufshoch bei 79,47 US-Dollar kam es anschließend zu einem regelkonformen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau um 75,25 US-Dollar, wo sich das Wertpapier des Technologiekonzerns nun stabilisieren könnte und dieses Niveau hervorragend für einen erneuten Long-Einstieg prädestiniert ist. Außerdem läuft von unten her kommend der gleitende Durchschnitt EMA 50 an dieses Kursniveau heran und sorgt zusätzlich für Stabilität. Denn nach Auflösung des steigenden Dreiecks ist noch gewisses Aufwärtspotential ableitbar und könnte locker bis in den Bereich der Jahreshochs aufwärts reichen.

Long-Chance:

Vom gegenwärtigen Kursniveau aus könnte nun in der Texas Instruments-Aktie eine direkte Trendwende erfolgen und zurück an das Jahreshoch bei 79,47 US-Dollar aufwärts führen. Übergeordnete Ziele lassen sich im Bereich von grob 82,00 US-Dollar ableiten und sind als übergeordnete Kurszielmarke festzuhalten. Eine entsprechende Stop-Begrenzung sollte unterdessen im Bereich von 73,30 US-Dollar angesetzt werden, was knapp unter dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 gelegen ist. Erst darunter dürfte sich das Chartbild kurzfristig weiter eintrüben und Abgaben auf das Niveau von zunächst 69,96 US-Dollar erlauben. Bei anhaltender Schwäche könnte es sogar unter die die 200-Tage Durchschnittslinie zurück auf das Unterstützungsniveau um 66,30 US-Dollar weiter abwärts gehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 75,54 US-Dollar

Kursziel: 79,47 / 82,00 US-Dollar

Stopp: < 73,30 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,24 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Texas Instruments Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 75,54 US-Dollar; 13:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

