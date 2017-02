KÖLN (dpa-AFX) - Der Kölner "Express" bekommt einen neuen Chefredakteur: Nach Angaben der DuMont Mediengruppe wechselt Constantin Blaß, derzeit stellvertretender Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung (Halle), an den Rhein. Der 36-Jährige soll vom 1. Juli an den Posten von Carsten Fiedler übernehmen, der bereits seit dem Jahreswechsel das DuMont-Schwesterblatt "Kölner Stadt-Anzeiger" leitet. Bis zum Antritt von Blaß leitet Thomas Kemmerer weiterhin kommissarisch die "Express"-Redaktion. Herausgeber Christian DuMont Schütte nannte Blaß am Mittwoch einen "Chefredakteur der neuen Generation, der die Marke in unserem Sinne weiterentwickeln wird".

Blaß stammt aus Hagen, er gilt als ausgewiesener Digital-Experte. Vor seinem Wechsel zur "Mitteldeutschen Zeitung", die ebenfalls Teil der DuMont Mediengruppe ist, arbeitete er unter anderem für die "Ruhr Nachrichten" (Dortmund), die "Nordwest-Zeitung" in Oldenburg und den "Bonner General-Anzeiger".

Der Kölner "Express", Deutschlands zweitgrößtes Boulevardblatt, leidet seit Jahren unter sinkenden Auflagen und versucht sich zunehmend, lokal und digital zu positionieren./mov/DP/she

