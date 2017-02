Der Automobil-Zulieferer meldet für das erste Fiskalquartal 2017 7,09 Milliarden Dollar Umsatz und 1 Prozent organisches Wachstum. Damit wurde die Erwartung um 60 Millionen Dollar verfehlt; der Gewinn je Aktie (bereinigt; aus fortgeführtem Geschäft) lag mit 0,53 Dollar um 1 Cent über dem Konsens.



Die bereinigte EBIT-Marge wurde mit 10,7 Prozent beziffert, 90 Basispunkte höher als vor zwölf Monaten.



Die Prognose, im laufenden Quartal 0,48 bis 0,50 Dollar Gewinn je Aktie zu erzielen, sorgte für Enttäuschung. Analysten hatten im Durchschnitt 3 Cent mehr erwartet. Im Gesamtjahr soll der bereinigte Gewinn je Aktie 2,60 bis 2,75 Dollar betragen, was einer Steigerung um 13 bis 19 Prozent entsprechen würde.



Der inzwischen in Irland ansässige Konzern hatte 2016 Geschäftsteile ausgegliedert (Adient plc), den Zusammenschluss mit Tyco International vollzogen und ein Joint Venture mit Hitachi gegründet.



Die Aktie von Johnson Controls verteuerte sich seit Jahresbeginn um 4,8 Prozent. Ausgehend von rund 44 Dollar am 8. November war der Aktienkurs bis zum Jahresende auf 41,19 Dollar abgerutscht. Heute gibt der Kurs in New York im frühen Handel um 3 Prozent auf 42,67 Dollar nach.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst