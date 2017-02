ADOBE SYSTEMS INC

Liebe Trader,

langfristig steckt die Aktie von Adobe Systems in einem festen Aufwärtstrend und konnte in den letzten Jahren auf ungeahnte Höhen zulegen. Besonders seit Anfang 2014 schmiegt sich der Kursverlauf an der oberen Trendkanalbegrenzung entlang und beweist hierdurch relative Stärke. In den letzten Monaten konnten sogar einige Zwischenhochs darüber etabliert werden, was noch einmal zusätzlich die Stärke der Käufer unterstreicht und weitere Gewinne folgen dürften. Nach dem jüngsten Kursanstieg über die Hochs aus Oktober letzten Jahres bei 111,09 US-Dollar gelang es der Adobe-Aktie schließlich auf ein Jahreshoch bei 114,57 US-Dollar anzusteigen. Kurz darauf wurde jedoch ein regelkonformer Pullback gestartet, innerhalb dessen sich das Wertpapier aktuell noch aufhält - der aber insgesamt bullisch zu bewerten ist und hierdurch weiteres Kurspotential freisetzen könnte.

Long-Chance:

Sobald ich ein klarer Boden in der aktuell laufenden Konsolidierung abzeichnet, könnte ein Kursanstieg aus der bullischen Flagge beginnen. Kursnotierungen oberhalb der Marke von 113,87 US-Dollar führen zu den Jahreshochs bei 114,57 US-Dollar aufwärts. Das gesamte ableitbare Kurspotential aus der bullischen Flagge kann im weiteren Verlauf Kursgewinne sogar bis rund 120,00 US-Dollar freisetzen und eignet sich besonders gut für einen kurzfristigen Long-Einstieg. Abgesichert sollte das Investment aber noch unter den Oktoberhochs von 111,09 US-Dollar. Im Fall eines nachhaltigen Bruches dieser Unterstützungsmarke, sollten hingegen Verluste auf das Niveau von zunächst 107,50 US-Dollar erwartet werden. Darunter sollte sich das Chartbild entsprechend weiter eintrüben und sogar Abgaben auf die runde Marke von 100,00 US-Dollar ermöglichen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 113,38 US-Dollar

Kursziel: 114,57 / 120,00 US-Dollar

Stopp: < 111,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,38 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Adobe Systems Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 113,38 US-Dollar; 15:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.