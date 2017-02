Bad Marienberg - 3W Power S.A. (ISIN LU1072910919/ WKN A114Z9, 3W9K), die Holding der AEG Power Solutions Gruppe, hat heute bekannt gegeben, dass mit der Eröffnung des Eigenverwaltungsverfahrens am 1. Februar ein wichtiger Meilenstein in der Restrukturierung der deutschen Tochtergesellschaft AEG Power Solutions GmbH erreicht wurde, so 3W Power in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...