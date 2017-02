ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage ist es zur Wochenmitte an der Börse in Zürich wieder aufwärts gegangen. Auftrieb erhielt der Markt unter anderem von guten Konjunkturdaten aus den USA. Der am frühen Nachmittag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP fiel erheblich besser aus als erwartet und lässt hoffen, dass die offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung am Freitag ebenfalls von einem kräftigen Beschäftigungsaufbau zeugen.

Allerdings steht am Mittwoch nach Börsenschluss in Europa noch der Zinsentscheid der US-Notenbank an. Das hielt die Anleger davon ab, beherzter zuzugreifen, und ließ die Kurse im späten Handel etwas bröckeln.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 8.329 Punkte. Im Tageshoch notierte der Index bei 8.384 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 60,42 (zuvor: 59,66) Millionen Aktien.

Roche legten um 1,9 Prozent zu, obwohl Analysten sich negativ zu Geschäftszahlen und Ausblick des Pharmakonzerns äußerten. Womöglich waren die Erwartungen am Markt noch niedriger als die Konsensschätzungen der Analysten, kommentierte ein Händler den Kursanstieg. Auch die steigende Dividende, die Roche in Aussicht gestellt habe, könnte den Kurs nach oben getragen haben, vermutete der Marktteilnehmer. Die Aktie des Wettbewerbers Novartis zeigte sich hingegen nur gut behauptet.

Die Bank Julius Bär überzeugte mit einem Anstieg des verwalteten Vermögens. Die Aktie gewann 1,3 Prozent.

Givaudan, die schon am Dienstag in Reaktion auf den enttäuschenden Zahlenausweis des Unternehmens unter Druck geraten waren, verloren weitere 2,0 Prozent. Die Analysten der Deutschen Bank hatten die schwachen Zahlen zum Anlass genommen, die Aktie auf "Hold" von "Buy" zurückzustufen.

ABB profitierten kaum von Zahlen und Ausblick, die Wettbewerber Siemens am Dienstagabend veröffentlicht hatte. Für die Aktie des Anlagenbauers ging es um 0,2 Prozent nach oben.

