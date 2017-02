Lieber Leser,

in den USA ist die Berichtsaison in vollem Gange. Über 30 % aller Unternehmen aus dem S&P 500 Index haben Quartalszahlen vorgelegt, so auch Under Armour, der kleine, aber zuletzt hoffnungsvolle Konkurrent von Adidas in den USA. Doch die Zahlen lassen nun die Hoffnungen, dass ein verhältnismäßig kleines Unternehmen, Nike und Adidas die Stirn bieten kann, dahinschwinden.

Die Umsätze konnten zwar gesteigert werden, verfehlten jedoch die Analysteneinschätzungen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...