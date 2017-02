FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco hat im vergangenen Jahr mehr verdient und sein eigenes Ergebnisziel übertroffen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie, die zentrale Steuerungsgröße des Konzerns, legte im Jahr 2016 um 10,4 Prozent auf 11,24 Euro zu. Unibail-Rodamco hatte sich selbst zuletzt 11,20 Euro je Aktie zum Ziel gesetzt.

Ihre Aktionäre will die Unibail-Rodamco SE mit einer Dividende von 10,20 Euro je Aktie nach 9,70 Euro im Jahr davor an dieser Entwicklung teilhaben lassen.

In diesem Jahr will der Verwalter von Einkaufszentren, wie etwa dem Centro in Oberhausen, seinen Gewinn je Aktie weiter steigern - und zwar auf 11,80 bis 12,00 Euro, wie er bei Vorlage der Jahreszahlen mitteilte.

February 01, 2017 14:48 ET (19:48 GMT)

