Venlo, Niederlande (ots) -



- Anhaltende Dynamik im vierten Quartal unterstützt starke Performance 2016:



- Q4 2016: - Konzernumsatz $366,5 Mio. (+5% bei tatsächlichen Wechselkursen; +8% CER vs. +8% CER Prognose) - Gewinn je Aktie $0,04; bereinigter Gewinn je Aktie $0,15 ($0,16 CER vs. $0,15-0,16 CER Prognose), bereinigter Gewinn je Aktie ohne Kosten $0,39 ($0,41 CER vs. $0,38 CER Prognose)



- GJ 2016: - Konzernumsatz $1,34 Milliarden (+4% bei tatsächlichen Wechselkursen, +6% bei konstanten Wechselkursen CER vs. +6-7% CER Prognose) - Gewinn je Aktie $0,34; bereinigter Gewinn je Aktie $0,87 ($0,90 CER vs. $0,87-0,88 CER Prognose), bereinigter Gewinn je Aktie ohne Kosten $1,11 ($1,14 CER vs. $1,10-1,11 CER Prognose) - Freier Cashflow erhöht sich um 22% auf $267 Mio.



- QIAGEN bestätigt Ausblick für das Gesamtjahr 2017: Umsatzwachstum von 6-7% (CER) und bereinigter Gewinn je Aktie vor Restrukturierungskosten von $1,25-1,27 CER



QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Ergebnisse der operativen Tätigkeit für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2016 bekannt. Das Unternehmen hat seine Ziele erreicht, den Konzernumsatz und den bereinigten Gewinn zu steigern.



"QIAGENs Performance in 2016 zeigt, dass unsere Transformation dank unseres starken Sample-to-Insight-Portfolios an Dynamik gewinnt und wir uns auf einem neuen Wachstumskurs befinden", sagte Peer M. Schatz, Chief Executive Officer der QIAGEN N.V. "Wir haben unsere Position als weltweit führender Anbieter molekularer Tests gestärkt und erwarten für 2017 bedeutende Fortschritte."



Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier http://ots.de/tD17M



OTS: Qiagen N.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76066 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76066.rss2 ISIN: NL0000240000



Kontakte: Investor Relations: John Gilardi Vice President Corporate Communications and Investor Relations +49 2103 29 11711 +1 240 686 2222



Dr. Sarah Fakih Associate Director Investor Relations +49 2103 29 11457 Email: ir@qiagen.com http://ir.qiagen.com



Public Relations: Dr. Thomas Theuringer Senior Director Public Relations and Digital Communications +49 2103 29 11826 +1 240 686 7425 Email: pr@qiagen.com



www.twitter.com/qiagen www.facebook.com/QIAGEN http://pr.qiagen.com



Download der QIAGEN Investor Relations App Apple: http://ots.de/YdFlP Android: http://ots.de/CyfJl