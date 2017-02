Folgende Index-Änderungen werden jeweils zum genannten Handelsbeginn wirksam:

=== + SDAX (per 3. Februar) - NEUAUFNAHME -bet-at-home AG - HERAUSNAHME -Braas Monier Building Group ===

Jüngst erfolgte Indexanpassungen +

=== + MDAX (per 19. Dezember) - NEUAUFNAHME -Innogy SE -Uniper SE - HERAUSNAHME -DMG MORI AG -Rhön-Klinikum AG + TecDAX (per 19. Dezember) - NEUAUFNAHME -Medigene AG - HERAUSNAHME -Aixtron SE + SDAX (per 19. Dezember) - NEUAUFNAHME -DMG MORI AG -Rhön-Klinikum AG - HERAUSNAHME -Ferratum Oyj -Leifheit AG + FTSE-100 (per 19. Dezember) - NEUAUFNAHME Convatec Group Smurfit Kappa Group - HERAUSNAHME Travis Perkins Polymetal International + STOXX-600 (per 19. Dezember) - NEUAUFNAHME Innogy (Deutschland) Buwog (Österreich) Delta Lloyd (Niederlande) Galapagos (Belgien) Storebrand (Norwegen) Nets (Dänemark) Simcorp (Dänemark) Cembra Money Bank (Schweiz) - HERAUSNAHME Gam (Schweiz) Zardoya Otis (Spanien) Air France (Frankreich) Pagegroup (Großbritannien) Talktalk Telecom (Großbritannien) Grafton (Großbritannien) Carillion (Großbritannien) Bovis Homes (Großbritannien) ===

February 02, 2017

