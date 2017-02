Von Ese Erheriene

TOKIO (Dow Jones)--Auch überwiegend positive Nachrichten können Anleger am Donnerstag in Asien nicht zum Kauf von Aktien bewegen. Händler hatten die moderate Vortageserholung nach den Verlusten durch die politischen Rundumschläge von US-Präsident Donald Trump bereits als wahrscheinliches Strohfeuer bezeichnet.

In Südostasien und Australien überwiegen die Minuszeichen. Während in Schanghai letztmalig das Neujahresfest begangen und nicht gehandelt wird, sinkt der Nikkei-225 in Tokio um 1,1 Prozent auf 18.947 Punkte. Er leidet vor allem unter einem anziehenden Yen. Der HSI in Hongkong dreht deutlich ins Minus und der S&P/ASX-200 in Sydney beendete den Tag knapp behauptet - trotz positiver Handelsdaten. Der Handelsbilanzüberschuss in Australien erreichte ein Rekordniveau und übertraf die Vorhersagen.

Investoren auf der Suche

Investoren suchten nach einem Aufhänger für die künftige Richtung an den Börsen, heißt es. Solange dieser nicht gefunden sei, gehe man auf Nummer sicher und verkaufe im Zweifelsfalle Aktien. Der Goldpreis profitiert von der Verunsicherung und steigt auf 1.215 Dollar nach Kursen um 1.209 am Vorabend. Zu Gute kommt dem Edelmetall auch der schwächelnde US-Dollar und das Stillhalten der US-Notenbank. Die Federal Reserve bestätigte wie weithin erwartet das Leitzinsniveau. Das Ausbleiben von Hinweisen auf die nächste Zinserhöhung werten einige Marktakteure tendenziell als "taubenhaften" Tonfall. Auch das stützt das zinslose Gold.

"Nach einer vorsichtigen Analyse der Fed-Aussagen geht der Zinsterminmarkt für 2017 von einem etwas moderateren Zinserhöhungszyklus aus. Zwei Zinsanhebungen werden aber noch immer erwartet", sagt IG-Marktstratege Chris Weston. Wie groß die Unsicherheit am Aktienmarkt sei, könne man daran erkennen, dass selbst positive US-Daten in Kombination mit einer stillhaltenden Fed die Aktienkurse nicht beflügeln könnten, heißt es im Handel.

Devisenmarkt beäugt Trump

Während der australische Dollar nach den positiven Handelsdaten zum US-Pendant um 0,6 Prozent zulegt, neigt der Greenback auch zum Yen zur Schwäche. Der Dollar fällt auf 112,61 Yen nach Wechselkursen um 113,27 Yen und 113,88 im Vortageshoch. Nach den Vorwürfen Trumps an die Adresse Japans über eine bewusste Abwertung der japanischen Währung will Premierminister Shinzo Abe das Thema Wechselkursmanipulationen bei seinem Gipfeltreffen mit Trump nicht anschneiden. Dennoch werde das Treffen am Devisenmarkt genau beäugt, heißt es. Abe verneinte darüber hinaus, dass die Bank of Japan die Währung schwäche. Die Notenbank tue nichts anderes als die Zentralbanken in Europa und den USA.

Am Aktienmarkt zählen Technologiewerte zu den klaren Gewinnern, nachdem die Geschäftszahlen von Apple am Vortag in den USA gefeiert worden waren. In Taipeh auf Taiwan ziehen die Papiere von Apple-Zulieferern und Partnern an. Hon Hai Precision Industry (Foxconn) verteuern sich um 1,1 und Wistron um 1,7 Prozent. In Tokio sinken Toyota Motor nach schwachen US-Absatzzahlen um 1,8 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.645,40 -0,14% -0,94% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 18.958,89 -0,99% -0,81% 07:00 Kospi (Seoul) 2.072,74 -0,37% +2,28% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) Feiertag Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.145,78 -0,74% +6,18% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.041,29 -0,85% +5,57% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.676,22 +0,28% +2,10% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.13 Uhr % YTD EUR/USD 1,0793 +0,2% 1,0767 1,0785 +2,6% EUR/JPY 121,49 -0,4% 121,97 122,42 -1,2% EUR/GBP 0,8518 +0,1% 0,8506 0,8580 -0,1% GBP/USD 1,2672 +0,1% 1,2660 1,2570 +2,7% USD/JPY 112,56 -0,6% 113,29 113,51 -3,7% USD/KRW 1146,15 -0,6% 1153,01 1156,27 -5,1% USD/CNY 6,8817 0% 6,8817 6,8817 -0,9% USD/CNH 6,8126 -0,3% 6,8310 6,8346 -2,3% USD/HKD 7,7596 +0,0% 7,7594 7,7590 +0,1% AUD/USD 0,7647 +0,9% 0,7581 0,7575 +6,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,64 53,88 -0,4% -0,24 -1,9% Brent/ICE 56,62 56,8 -0,3% -0,18 -1,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.216,66 1.209,72 +0,6% +6,95 +5,7% Silber (Spot) 17,65 17,55 +0,6% +0,10 +10,8% Platin (Spot) 1.006,05 998,00 +0,8% +8,05 +11,3% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,4% +0,01 +8,7% ===

