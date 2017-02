Der französische Super- und Hypermarktkonzern Auchan emittierte EUR 600 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit bei MS+43 BP. Bei den Financials trat gestern unter anderem die Credit Mutuel Arkea (Aa3/A) mit einer EUR 500 Mio. Anleihe mit Fälligkeit im Februar 2029 bei MS+250 BP an den Markt. Die Tier2 Anleihe wurde von S&P mit BBB geratet. Die Deutsche Pfandbriefbank emittierte gestern einen EUR 500 Mio. umfassenden Hypotheken Pfandbrief bei MS-6 BP. Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) startet am 6. Februar mit einer Roadshow für die geplante EUR denominierte Emission eines Green Bonds (Grüne Anleihe) mit fünfjähriger Laufzeit. Nach dem Ende der Roadshow am 9. Februar soll die Anleihe abhängig von den Marktgegebenheiten als Senior Unsecured Emission platziert werden. Avinor (A1/AA-), das zu...

