Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Klöckner & Co von 14,00 auf 14,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der europäischen Stahlaktien aus 2016 sollte sich im neuen Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Schutzzölle kämen den Preisen und der Auslastung zugute. Außerdem dürfte der Sektor von höherer Nachfrage, geringeren Kapazitäten in China sowie einer möglichen Branchenkonsolidierung in Europa profitieren. Beim Stahlhändler Klöckner & Co dürften zudem Anpassungen der Lagerbestände zu deutlich steigenden Markterwartungen führen./gl/ag

