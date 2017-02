Nabaltec AG beabsichtigt Wechsel in das neue KMU-Segment der Deutsche Börse AG

Schwandorf, 2. Februar 2017 - Die Nabaltec AG plant zum Start des neuen KMU-Segments der Deutsche Börse AG voraussichtlich zum 1. März 2017 einen Wechsel in das Börsensegment. Ein entsprechender Antrag auf Einbeziehung wird bei der Deutsche Börse AG gestellt.

"Wir halten das neue KMU-Segment der Deutsche Börse AG im Sinne der Transparenz und als Qualitätsindikator für eine geeignete Weiterentwicklung des Entry Standard, damit sich mittelständische Unternehmen wie wir weiterhin im Freiverkehr bewegen können", so Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. "Für uns ist der Wechsel schon aufgrund unserer bisher gepflegten Transparenz beispielsweise bei Quartalsberichten und Zweisprachigkeit der logische nächste Schritt."

Die Aktie der Nabaltec AG notiert seit 2006 im Freiverkehrssegment "Entry Standard" der Deutsche Börse AG. Das Unternehmen hat vom Beginn der Börsennotierung stets über die vorgegebenen Mindeststandards an Meldepflichten hinaus berichtet. Die Quartalsberichterstattung nach IFRS in deutscher und englischer Sprache, die freiwillige Verpflichtung der Einhaltung einer Vier-Monatsfrist zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts oder die Abdeckung durch regelmäßige Analystenreports sind einige Beispiele hierfür. Darüber hinaus berücksichtigt die Nabaltec AG bereits freiwillig die Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex. An dem bisherigen Berichtsrhythmus wird die Nabaltec AG auch in Zukunft festhalten. Hinzu kommen die Research Reports der durch die Deutsche Börse AG ausgewählten Research Provider.

Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid (ATH) und Aluminiumoxid sowie anderen mineralischen Rohstoffen entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Technische Keramik" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Ausgangsstoffe zum Einsatz in der technischen Keramik und der Feuerfestindustrie. Die flammhemmenden Füllstoffe enthalten im Gegensatz zu den halogenierten Flammhemmern keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern sie im Brandfall sogar die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt: Heidi Wiendl-Schneller Nabaltec AG Telefon: 09431 53-202 Fax: 09431 53-260 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de Frank Ostermair/Vera Müller Better Orange IR & HV AG Telefon: 089 8896906-14 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: nabaltec@better-orange.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nabaltec AG Alustraße 50-52 92421 Schwandorf Deutschland Telefon: +49 9431 53-0 Fax: +49 9431 53-260 E-Mail: info@nabaltec.de Internet: www.nabaltec.de

ISIN: DE000A0KPPR7, DE000A1EWL99 WKN: A0KPPR, A1EWL9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

