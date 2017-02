RIB SOFTWARE AG

Liebe Trader,

noch im Sommer 2015 markierte der Konzern RIB Software im Bereich von 16,94 Euro seine letzten markanten Hochs, rutschte dann aber in einen Abwärtstrend und fiel auf genau 8,00 Euro bis Mitte 2016 zurück. Erst in diesem Bereich stabilisierte sich der Kursverlauf wieder und schlug in die Gegenrichtung um - Kursgewinne bis auf 14,86 Euro konnten bis Ende des Jahres etabliert werden. Nur wenig später setzte wieder eine zwischengeschaltete Konsolidierung ein, die das Wertpapier zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis um 11,50 Euro abwärts gedrückt hat. Doch der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, sodass das aktuelle Kursniveau eine sehr gute Basis für mittelfristige Long-Positionen darstellt. Unterstützend kommt hinzu, dass Marktteilnehmer es geschafft haben den kurzfristigen Abwärtstrend seit Ende November 2016 nachhaltig aufzulösen und hierdurch nun weiteres Kurspotential erschlossen werden kann.

Long-Chance:

Der eindeutige Kursschub im heutigen Handel an den EMA 50 könnte in den kommenden Handelstagen weiteres Kurspotential bis in den Bereich von zunächst 13,07 Euro freisetzen und macht ein Long-Investment schon auf kurzfristiger Basis durchaus interessant. Mittelfristig orientierte Anleger können hingegen mit einem Kursanstieg an die Jahreshochs aus 2016 bei 14,86 Euro rechnen und über ein entsprechendes Long-Investment hierauf setzen. Abgesichert sollte eine Investition allerdings noch unterhalb der 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 11,51 Euro, erst darunter sollte sich das Chartbild wieder zunehmend eintrüben. Bei einem Bruch dieser Marke geht es hingegen in den Unterstützungsbereich aus Mitte 2016 um 10,30 Euro wieder abwärts. Aber selbst dann bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend noch intakt.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 12,38 Euro

Kursziel: 13,07 / 14,86 Euro

Stopp: < 11,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,88 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



RIB Software AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12,38 Euro; 14:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

