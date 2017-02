Hannover - Die Bank of England hat heute erwartungsgemäß keine Anpassungen an ihrer geldpolitischen Ausrichtung vorgenommen, berichten die Analysten der Nord LB.Die Unsicherheiten über die Auswirkungen des Brexit würden hoch bleiben. Folglich halte man sich zunächst alle Optionen offen und bereite die Finanzmärkte zudem schon vorsorglich auf zukünftige geldpolitische Entscheidungen vor, die nicht mehr einstimmig getroffen werden könnten. In der Summe blicke die Notenbank aber etwas optimistischer auf die Wachstumsaussichten und sehe zudem höhere Inflationsraten. (02.02.2017/alc/a/a)

