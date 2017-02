Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta031/02.02.2017/15:35) - Der Vorstand der Beteiligungen im Baltikum

AG hat soeben beschlossen, dem Aufsichtsrat vorzuschlagen, einen Antrag auf ein

Delisting bei der Börse München für die Aktien der Beteiligungen im Baltikum AG

zu stellen, und die Zulassung der Aktien zum Handel im Freiverkehr der Börse

München zu widerrufen.



Der Vorstand begründet seinen Vorschlag damit, da der wirtschaftliche Nutzen

einer Notiz im Freiverkehr und der damit verbundene Aufwand, insbesondere im

Hinblick auf die Einführung der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und die

erhöhten Folgepflichten nicht mehr gerechtfertigt sind. Des Weiteren stellen die

geringen Handelsvolumina und die Kursentwicklung ein Indiz für das mangelnde

Interesse des Marktes dar. Zudem stehen die jährlich anfallenden Kosten für die

Freiverkehrsnotiz in keinem Verhältnis zum Nutzen einer Notierung.



Sobald in der Sache eine Entscheidung getroffen wurde, wird diese bekannt

gegeben.



(Ende)



Aussender: Beteiligungen im Baltikum AG

Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Beteiligungen im Baltikum AG

Tel.: +4973292512005

E-Mail: info@baltikum-ag.de

Website: www.baltikum-ag.de



ISIN(s): DE0005204200 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1486046100934



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 02, 2017 09:35 ET (14:35 GMT)