Der Halbleiter-Konzern Infineon kann mit den Zahlen zum ersten Quartal überzeugen. Die Anleger treiben die Aktie an die Dax-Spitze. Doch dieses Mal liegt das gute Ergebnis nicht unbedingt an Apples I-Phone-Verkauf und den dort verbauten Infineon-Chips. Welcher Kurstreiber die Zahlen so gut ausfallen ließ und was Sie als Anleger noch von Infineon erwarten können, erfahre Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Roger Peeters von PFP Advisory die Aussichten des Halbleiter-Herstellers Infineon und wie Sie sich jetzt positionieren sollten.