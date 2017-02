Positive News aus Europa haben zuletzt die Aktie von Biofrontera nach oben durchstarten lassen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die Europäische Kommission dem positiven Votum des Ausschusses für Humanarzneimittel CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) der Europäischen Zulassungsbehörde EMA gefolgt: Sie hat die Erweiterung der Zulassung von Ameluz zur Behandlung von Basalzellkarzinomen erteilt. Die erweiterte Zulassung umfasst die Behandlung von superfiziellen und/oder nodulären Basalzellkarzinomen bei Erwachsenen, bei denen eine operative Entfernung aufgrund möglicher Morbidität oder wegen des unvorteilhaften kosmetischen Ergebnisses ausscheidet. Mit dem jüngsten Kursanstieg gelang der Aktie der charttechnische Ausbruch nach oben. Die nächste Hürde dürfte die 4-Euro-Marke darstellen, bevor die alten Hochs im Bereich von fünf Euro in Angriff genommen werden können.

