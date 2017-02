Die vorläufigen Jahreszahlen der Deutschen Bank treffen die Anleger wie ein Faustschlag in die Magengrube. Unterm Strich steht ein Verlust von 1,4 Milliarden Euro. Und in der Haut von John Cryan als großer Scherbenaufsammler, möchte gerade niemand stecken. Weshalb Börsenexperte Fidel Helmer von Hauck&Aufhäuser die Aktie der Deutschen Bank dennoch im Erholungstrend sieht, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Börsenexperte Fidel Helmer von Hauck&Aufhäuser die nächsten Schritte der Deutschen Bank und mögliche Strafen, die noch zu erwarten sind.