The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0YU19 ERSTE GP BNK AG 13-17 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0108963916 GRAUBUENDNER KT.BK 10-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0147029299 HEATHR.FUND.12/17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0KPXR1 DG HYP IS.A.837 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0WL2B8 DG HYP IS.A.932 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XPD2 DT.BANK MTN 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XPE0 DT.BANK MTN 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B481 DEKA IHS SERIE 7299 BD00 BON EUR N

CA I3LA XFRA XS0285885009 IRISH LIFE ASS.07/UND FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RE392 AAREAL BANK MTN S.184 BD01 BON EUR N

CA EA4F XFRA DE000EAA0SR8 EAA IS. MTN 13/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3XE0 HSH NORDBANK HSH FZ 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LFA0745 LFA F.B.BAYERN IS.R1074 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB42Y6 LBHT IS. MTN A.42Y BD01 BON EUR N

CA CAJB XFRA FR0010850719 CASINO 10/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0011408681 BPCE S.A. 13/17 MTN BD01 BON EUR N

CA YKSA XFRA XS0615235701 YAPI VE KREDI B.12/17REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0742215568 WHARF FINANCE 12/17 MTN BD01 BON USD N

CA GX7F XFRA XS0283629946 GENERALI FIN. 07/UND.FLR BD02 BON EUR N

CA 711 XFRA CA00429E1025 ACANA CAPITAL EQ00 EQU EUR N

CA 306 XFRA CA13469T1030 CAN-AMERI AGRI CO. INC. EQ00 EQU EUR N

CA 6GP1 XFRA CA38611W3084 GRAND PEAK CAPITAL EQ00 EQU EUR N

CA 7IP XFRA CA4576773002 INNOVATIVE PROPERTIES EQ00 EQU EUR N

CA 713 XFRA CA46618E1060 JG WEALTH MGMT EQ00 EQU EUR N