Der Industriekonzern Amphenol (ISIN: US0320951017, NYSE: APH) wird an seine Aktionäre eine Quartalsdividende in Höhe von 16 US-Cents ausschütten. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 0,64 US-Dollar Dividende bezahlt. Die Anteilsinhaber erhalten die nächste Ausschüttung am 11. April 2017 (Record ...

