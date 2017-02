FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) übernimmt die Mehrheit an der Cura Croup, einem Betreiber von Tageskliniken in Australien. Die Transaktion werde mit einer Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital finanziert, teilte der Konzern aus Bad Homburg mit. Ein Kaufpreis wurde indes nicht genannt. Fresenius Medical Care rechnet mit einem positiven Beitrag von Cura zum operativen Ergebnis im ersten Jahr nach Abschluss der Übernahme.

In 19 privaten Tageskliniken in Australien bietet Cura verschiedenste ambulante Behandlungen an. Die 2008 gegründete Cura Group erwirtschaftete den Angaben zufolge im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von 127 Millionen australischen Dollar, umgerechnet rund 87 Millionen Euro. Mit Übernahme der Tageskliniken von Cura wächst das Netzwerk von Fresenius Medical Care in Australien auf rund 40 ambulante Einrichtungen.

February 03, 2017

