DIE FOLGENDEN AKTIEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING SHARES ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL



Ram Resources Ltd. C5W AU000000RMR6 BAW/UFN

Protean Energy Ltd. SHE1 AU000000POW6 BAW/UFN

First Ship Lease Trust LJ9 SG1U66934613 BAW/UFN

Migme Ltd. WELA AU000000MIG8 BAW/UFN