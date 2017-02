Werbung

DZ BANK -DAX: Kaum Gegenwehr der Bullen

Die Investoren haben auf die jüngste Verlustserie im DAX mit erhöhten Absicherungen reagiert, abzulesen an der steigenden Put/Call-Ratio (DAX-Indexoptionen), womit sich zumindest im kurzfristigen Kontext eine wieder etwas "pessimistischere" Haltung zeigt. Dennoch reicht diese gegenwärtig noch nicht aus, um eine stärkere Gegenbewegung auf die zurückliegenden Verlusttage zu initiieren. Charttechnisch betrachtet, ist der deutsche Blue Chip-Index nach seinem wieder konterkarierten Ausbruch über das Bewegungshoch vom 11. Januar (11.690 Pkt.) kurzfristig angeschlagen. Die zuletzt etablierte viertägige Candlestick-Umkehr (so. "Tower Top") wiegt schwer und trifft den Index just zu einem Zeitpunkt, da das zyklische Umfeld von Rücken- auf Gegenwind zu drehen beginnt (Basis der Zyklusanalyse ist der Verlauf eines Nachwahljahres im Rahmen des vierjährigen "US-Präsidentschaftswahlzyklus"). Insofern liegt die Annahme nahe, dass eine weiter gehende Korrekturbewegung begonnen hat.

