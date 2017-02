Sanierung in Eigenverwaltung der Laurèl GmbH wird planmäßig fortgesetzt: Das Amtsgericht München hat am 1. Februar 2017 das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Modeanbieters eröffnet und Eigenverwaltung angeordnet. Der vorläufige und vom Gericht nun bestätigte Sachwalter Rechtsanwalt Dr. Christian Gerloff hat sich in seinem Gutachten für die Fortführung des Verfahrens in Eigenverwaltung ausgesprochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...