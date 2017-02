Royal Gold Inc. gab am Mittwoch die finanziellen Ergebnisse des zum 31. Dezember geendeten zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2017 bekannt. Diesen zufolge erzielte das Unternehmen während der drei Monate einen Umsatz in Höhe von 107,0 Mio. $, was im Vergleich mit dem Vorjahresquartal eine Steigerung um 9% bedeutet. Die Streamingeinnahmen beliefen sich dabei auf 74,0 Mio. $, während die Royalties mit 33,0 Mio. $ den restlichen Teil des Umsatzes verantwortlich waren.



Das adjustierte EBITDA lag den Angaben zufolge bei 78,4 Mio. $ und damit 12% über dem Ergebnis des vergleichbaren Vorjahreszeitraumes. Der operative Cashflow erreichte mit 69,7 Mio. $ einen neuen Rekord und verzeichnete einen Anstieg um 34% im Vergleich zum Vorjahresquartal.



Während der drei Monate wurde ein den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn in Höhe von 28,1 Mio. $ bzw. 0,43 $ je Aktie verzeichnet. Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2016 war ein den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn von 15,1 Mio. $ bzw. 0,23 $ je Aktie gemeldet worden.



