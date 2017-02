Zürich (awp) - Die Aktien der Swatch Group verlieren am Freitag deutlich an Wert. Noch am Donnerstag hatten Wachstumsfantasien die Papiere trotz eigentlich enttäuschender Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 in die Höhe getrieben. Optimistische Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung hätten am Markt Anklang gefunden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...