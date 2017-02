Nachhaltige Investments liegen voll im Trend - immer mehr Anleger wollen mit gutem Gewissen investieren. Diese Entwicklung wurde nun auch mit Zahlen unterlegt - demnach war das Volumen von Ökofonds noch nie so hoch wie 2016.Ökologisch und sozial bewusst investierende Investmentfonds werden immer beliebter: Im vergangenen Jahr erklommen Nachhaltigkeitsfonds in Deutschland einen neuen Höchststand. Lag das Volumen dieser Fonds im Jahr 2006 noch bei rund 14 Milliarden Euro, hat sich dieses nun, zehn Jahre später, mehr als verdreifacht. Bis zum Jahreswechsel stieg das in diesen Fonds verwaltete Vermögen auf 43,8 Milliarden Euro an. Dies sind 16 Prozent mehr als noch im Vorjahr (2015: 37,6 Milliarden Euro). Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Brancheninformationsdienstes ECOreporter.

