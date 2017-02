Der amerikanische Technologiekonzern KLA-Tencor (ISIN: US4824801009, NYSE: KLAC) wird eine Dividende in Höhe von 54 US-Cents für das erste Quartal 2017 an seine Aktionäre ausschütten. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,16 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit ...

