Düsseldorf - Für die kommende Woche haben die Staaten der Eurozone Emissionen über insgesamt rund 11 Mrd. EUR angekündigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dem stünden keine Rückzahlungen gegenüber. Den Anfang mache am Dienstag die holländische DSTA, die eine neue 10-jährige DSL als Dutch Direct Auction emittiere. Das Zielvolumen betrage 4 bis 6 Mrd. EUR und die erste Spreadguidance über der Bund Februar 2027 werde am Montag bekannt gegeben.

